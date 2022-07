Programmi TV di stasera, mercoledì 20 luglio 2022. Su La7 «La nuova verità» sulla morte di David Rossi. Conduce Mentana (Di mercoledì 20 luglio 2022) Speciale Bersaglio Mobile - David Rossi: La nuova verità Rai1, ore 21.25: Superquark Documentario. Gli stratagemmi che nel mondo animale si adottano per attrarre un partner, ma anche i progressi della medicina nel trattare le lesioni spinali e le bellezze dell’isola di Procida. Nella terza puntata del programma di Piero Angela, inoltre, il documentario della BBC sul gioco della seduzione proseguirà il suo viaggio nelle foreste pluviali. Rai2, ore 21.20: Un’estate in Provenza Film del 2014 di Roselyne Bosch con Jean Reno e Anna Galiena. Trama: Léa ed Adrien si recano in Provenza per una vacanza insieme al piccolo Theo, sordomuto fin da quando è nato. Qui raggiungono il nonno Paul, con il quale per via di alcune incomprensioni familiari non si sono ancora mai incontrati. All’inizio sarà difficile, ma con il tempo tra ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Speciale Bersaglio Mobile -: LaRai1, ore 21.25: Superquark Documentario. Gli stratagemmi che nel mondo animale si adottano per attrarre un partner, ma anche i progressi della medicina nel trattare le lesioni spinali e le bellezze dell’isola di Procida. Nella terza puntata del programma di Piero Angela, inoltre, il documentario della BBC sul gioco della seduzione proseguirà il suo viaggio nelle foreste pluviali. Rai2, ore 21.20: Un’estate in Provenza Film del 2014 di Roselyne Bosch con Jean Reno e Anna Galiena. Trama: Léa ed Adrien si recano in Provenza per una vacanza insieme al piccolo Theo, sordomuto fin da quando è nato. Qui raggiungono il nonno Paul, con il quale per via di alcune incomprensioni familiari non si sono ancora mai incontrati. All’inizio sarà difficile, ma con il tempo tra ...

