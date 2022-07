Netflix farà pagare lo sharing account tra più famiglie (Di mercoledì 20 luglio 2022) Netflix farà pagare la condivisione degli account tra persone appartenenti a famiglie diversi. La piattaforma di streaming chiederà ai clienti in cinque paesi dell’America Latina una commissione qualora desiderassero di utilizzare il proprio account in una casa diversa da quella di origine, un test che la società spera possa generare ricavi aggiuntivi convincendo i clienti Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 luglio 2022)la condivisione deglitra persone appartenenti adiversi. La piattaforma di streaming chiederà ai clienti in cinque paesi dell’America Latina una commissione qualora desiderassero di utilizzare il proprioin una casa diversa da quella di origine, un test che la società spera possa generare ricavi aggiuntivi convincendo i clienti Calcio e Finanza.

