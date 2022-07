Governo | Letta “Ancora più convinti di votare la fiducia a Draghi”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se eravamo già in questi giornidi rinnovare laalsiamopiùdi farlo dopo averlo ascoltato”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Enrico. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

senza M5s, e se serve ricostituire un nuovo'. Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi. Ore 13.30 - 'Siamo ......gia' in questi giorni convinti di rinnovare la fiducia alDraghi siamo ancora piu' convinti di farlo dopo averlo ascoltato'. Lo ha scritto su twitter il segretario del Pd, Enrico, al ... Crisi di governo, Letta: ancora più convinti di rinnovare la fiducia. La Lega: stupiti da Draghi sul fisco - ItaliaOggi.it ROMA (ITALPRESS) - "Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la fiducia al governo Draghi siamo ancora più convinti di farlo dopo averlo asc ...Roma, 20 lug. (Adnkronos) - (di Roberta Lanzara) - "La crisi del governo Draghi è frutto prevalentemente di un esautoramento delle fondamentali funzioni del Parlamento a favore del governo. Dopo due a ...