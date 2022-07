Alexandria Ocasio-Cortez e altri 16 democratici arrestati a una manifestazione pro-aborto

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Un gruppo di parlamentaristatunitensi sono statidurante unaper il diritto all’martedì mattina, davanti alla Corte Suprema a Washington. Tra i membri del Congresso fermati dalla polizia ci sono anche, Rashida Tlaib e Jakie Speier: politiche di spicco ma prima di tutto donne che si stanno impegnando costantemente in prima linea nella protesta a sostegno del diritto abolito con il rovesciamento della sentenza Roe v. Wade. Multiple members of Congress, including @AOC, being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration: pic.twitter.com/fysQN1oBAw — Andrew Solender (@AndrewSolender) July 19, 2022 Indossando bandane verdi appositamente ...

Diciassette parlamentari americani, tra cui la democratica Alexandria Ocasio-Cortez, esponente dell'ala radicale del Partito democratico, sono stati arrestati e poi rilasciati durante una manifestazione pro - aborto a Washington vicino al Campidoglio e alla Corte Suprema. Martedì 17 deputate democratiche sono state arrestate fuori dalla Corte Suprema mentre protestavano contro la recente decisione della Corte di rovesciare Roe v. Wade.