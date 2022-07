Ucraina: parlamento vota sì a licenziamento capo Servizio sicurezza (Di martedì 19 luglio 2022) Kiev, 19 lug. (Adnkronos) - La Verkhovna Rada ha sostenuto la proposta del presidente Volodymyr Zelenskyy di licenziare Ivan Bakanov dalla carica di capo del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU). Lo ha scritto su Telegram il deputato Yaroslav Zheleznyak. 265 deputati hanno votato per il licenziamento di Bakanov. La nomina di un nuovo capo del Servizio di sicurezza non è stata affrontata nella riunione di oggi, mente Zelensky ha già sostituito i capi della Sbu nelle regioni di Kharkiv, Sumy, Poltava e Dnipro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Kiev, 19 lug. (Adnkronos) - La Verkhovna Rada ha sostenuto la proposta del presidente Volodymyr Zelenskyy di licenziare Ivan Bakanov dalla carica dideldidell'(SBU). Lo ha scritto su Telegram il deputato Yaroslav Zheleznyak. 265 deputati hannoto per ildi Bakanov. La nomina di un nuovodeldinon è stata affrontata nella riunione di oggi, mente Zelensky ha già sostituito i capi della Sbu nelle regioni di Kharkiv, Sumy, Poltava e Dnipro.

