Trenta anni dopo in via D'Amelio c'è rabbia e silenzio (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - "Il suono del silenzio". Così, per il trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio, il Movimento Agende Rosse ha scelto di chiamare la giornata di oggi per ricordare Paolo Borsellino, Emanuela Loi, la prima donna poliziotto in una squadra di agenti addetta alle scorte; Agostino Catalano; Vincenzo Li Muli; Walter Eddie Cosina, e Claudio Traina. Niente palchi, né retorica, ma musica. "Per noi - spiega Salvatore Borsellino, fratello di Paolo - la memoria non si riduce a un solo giorno all'anno, magari sovrapponendo gli anniversari di stragi diverse per lavarsi la coscienza più in fretta. Per la memoria, la verità e la giustizia si lotta 365 giorni all'anno e quest'anno, nel trentennale delle stragi, poichè si scateneranno i megafoni della retorica e si alzeranno anche le voci di chi da tempo ha perso il diritto di parlare, ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - "Il suono del silenzio". Così, per il trentesimoversario della strage di via D', il Movimento Agende Rosse ha scelto di chiamare la giornata di oggi per ricordare Paolo Borsellino, Emanuela Loi, la prima donna poliziotto in una squadra di agenti addetta alle scorte; Agostino Catalano; Vincenzo Li Muli; Walter Eddie Cosina, e Claudio Traina. Niente palchi, né retorica, ma musica. "Per noi - spiega Salvatore Borsellino, fratello di Paolo - la memoria non si riduce a un solo giorno all'anno, magari sovrapponendo gliversari di stragi diverse per lavarsi la coscienza più in fretta. Per la memoria, la verità e la giustizia si lotta 365 giorni all'anno e quest'anno, nel trentennale delle stragi, poichè si scateneranno i megafoni della retorica e si alzeranno anche le voci di chi da tempo ha perso il diritto di parlare, ...

