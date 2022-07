Torino, Cairo: «Bremer alla Juve? Non mi fate dire nulla…» (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente del Torino Cairo ha parlato del possibile trasferimento di Bremer alla Juventus Urbano Cairo, presidente del Torino, al termine del summit col d.s. Vagnati e l’agente di Bremer ha parlato del possibile trasferimento del difensore brasiliano alla Juventus. LE PAROLE – «Quando le cose sono fatte, si dicono. Juve? Non commento, non mi fate dire nulla. Appena ho notizie, le dirò». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente delha parlato del possibile trasferimento dintus Urbano, presidente del, al termine del summit col d.s. Vagnati e l’agente diha parlato del possibile trasferimento del difensore brasilianontus. LE PAROLE – «Quando le cose sono fatte, si dicono.? Non commento, non minulla. Appena ho notizie, le dirò». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

