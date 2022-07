“Sarò una vecchia dignitosa e radiosa”: la critica di Rosita Celentano a chi non sa invecchiare (Di martedì 19 luglio 2022) L’attrice e conduttrice milanese Rosita Celentano, 57 anni compiuti il 17 febbraio di quest’anno, diffonde un messaggio sul suo account Instagram a tutte quelle persone che hanno paura di invecchiare. Il post è stato condiviso dall’attrice, figlia del cantante Adriano Celentano e dell’attrice Claudia Mori, durante il weekend. La foto mostra come Celentano sia propensa a vedere di buon occhio la vecchiaia, in quanto è semplicemente un naturale cambiamento del nostro corpo, e che spera di continuare a essere portatrice di bellezza naturale anche quando invecchierà: nel post, infatti, ha condiviso due foto uguali, una al naturale, senza filtri né un filo di trucco, e una ritoccata, per sottolineare l’importante messaggio che vuole trasmettere. “Saper invecchiare ci porta ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 luglio 2022) L’attrice e conduttrice milanese, 57 anni compiuti il 17 febbraio di quest’anno, diffonde un messaggio sul suo account Instagram a tutte quelle persone che hanno paura di inre. Il post è stato condiviso dall’attrice, figlia del cantante Adrianoe dell’attrice Claudia Mori, durante il weekend. La foto mostra comesia propensa a vedere di buon occhio laia, in quanto è semplicemente un naturale cambiamento del nostro corpo, e che spera di continuare a essere portatrice di bellezza naturale anche quando invecchierà: nel post, infatti, ha condiviso due foto uguali, una al naturale, senza filtri né un filo di trucco, e una ritoccata, per sottolineare l’importante messaggio che vuole trasmettere. “Saper inre ci porta ...

