Sangiovanni e Tancredi, dopo Amici 20 arriva una canzone insieme (Di martedì 19 luglio 2022) Sangiovanni feat Tancredi Uno degli artisti più amati e seguiti tra quelli nati ad Amici di Maria De Filippi è senza dubbio Sangiovanni. Fin dal primo momento infatti il rapper ha conquistato il pubblico con la sua musica e con i suoi modi di fare, diventando in breve uno degli allievi più promettenti della scuola. L'articolo proviene da Novella 2000.

duedin0ttee : RT @finelinesg: SANGIOVANNI E TANCREDI IN STUDIO INSIEME - sesorridicosi : sangiovanni e tancredi... è già una hit - giadabonitoo : RT @assvrdo: sangiovanni e tancredi in studio insieme - giadabonitoo : RT @alexiuss11: sangiovanni tancredi avete tutta la nostra attenzione - giuliadomingo : RT @finelinesg: SANGIOVANNI E TANCREDI IN STUDIO INSIEME -