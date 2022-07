Notte in ospedale per Conte: ecco cosa è successo (Di martedì 19 luglio 2022) Sarebbe un'intossicazione alimentare la causa del breve ricovero di Conte in ospedale nei giorni più caldi del governo Draghi Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 luglio 2022) Sarebbe un'intossicazione alimentare la causa del breve ricovero diinnei giorni più caldi del governo Draghi

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Giuseppe Conte è stato ricoverato per una notte all’Ospedale Gemelli: “Intossicazione alimentare” - stanzaselvaggia : I tassisti, quelli che fanno servizio pubblico, stanno lasciando ovunque donne sole di notte per strada, disabili s… - Agenzia_Ansa : Addio a Tony Binarelli. Mago, illusionista, attore, controfigura e autore di libri di magia, si è spento la scorsa… - VIOLA_MARTELLA : - frances71094867 : RT @cocchi2a: M5s, Giuseppe Conte è stato ricoverato per una notte all'Ospedale Gemelli: 'Intossicazione alimentare' - Il Fatto Quotidiano… -