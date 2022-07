Milano, rapina con coltello e bottiglia in piazza Gae Aulenti: 22enne derubato di cellulare da 2 stranieri (Di martedì 19 luglio 2022) Un coltello e una bottiglia di vetro: sono questi gli oggetti con cui due giovani hanno minacciato la scorsa notte un 22enne derubandolo del proprio cellulare. Il ragazzo ha raccontato alle forze dell'... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Une unadi vetro: sono questi gli oggetti con cui due giovani hanno minacciato la scorsa notte underubandolo del proprio. Il ragazzo ha raccontato alle forze dell'...

