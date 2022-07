Haller: «Grazie dell’affetto, tornerò più forte» (Di martedì 19 luglio 2022) Haller parla dopo la scoperta del tumore ai testicoli: «Grazie dell’affetto, Adesso mi concentrerò sulla guarigione per tornare più forte» Dopo la notizia shock della scoperta di un tumore ai testicoli, il neo acquisto del Borussia Dortmund, Sebastian Haller, ha voluto ringraziare con un tweet per l’affetto ricevuto da tutto il mondo calcistico. Di seguito le sue parole. «Grazie a tutti per i tanti messaggi di sostegno e affetto ricevuti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo. Adesso mi concentrerò sulla guarigione per tornare più forte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022)parla dopo la scoperta del tumore ai testicoli: «, Adesso mi concentrerò sulla guarigione per tornare più» Dopo la notizia shock della scoperta di un tumore ai testicoli, il neo acquisto del Borussia Dortmund, Sebastian, ha voluto ringraziare con un tweet per l’affetto ricevuto da tutto il mondo calcistico. Di seguito le sue parole. «a tutti per i tanti messaggi di sostegno e affetto ricevuti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo. Adesso mi concentrerò sulla guarigione per tornare più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

infoitsport : Borussia Dortmund, Haller dopo la notizia del tumore: 'Grazie per l'affetto' - ParliamoDiNews : Borussia Dortmund, Haller dopo la notizia del tumore: `Grazie per l`affetto` #CORONAVIRUS @istsupsan #19luglio - sportface2016 : #Haller ringrazia i tifosi per l'affetto -