“Torna lui”. UeD, Maria De Filippi punta sul chiacchieratissimo cavaliere (Di lunedì 18 luglio 2022) Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri verso il ritorno. Nuove voci sul cavaliere tarantino. L’indiscrezione arriva dopo che nei giorni scorsi era circolata la voce di un addio temporaneo di Ida Platano al programma. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, in lizza la Talpa non ci sarebbe solo lei ma anche l’amica Gemma Galgani. Solo una delle due potrà firmare il contratto, quindi l’altra continuerebbe l’esperienza nel dating show di Canale 5 e proseguirebbe nella ricerca dell’amore. L’avventura a UeD dovrebbe interrompersi intorno al mese di dicembre, quindi starebbero nel parterre per circa 3 mesi prima di fiondarsi nel reality show che fa ritorno nel piccolo schermo sempre sotto l’occhio di Maria De Filippi. Nelle ultime ore Ida Platano ha anche usato i social per invitare a donare a favore di un ‘ associazione che si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri verso il ritorno. Nuove voci sultarantino. L’indiscrezione arriva dopo che nei giorni scorsi era circolata la voce di un addio temporaneo di Ida Platano al programma. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, in lizza la Talpa non ci sarebbe solo lei ma anche l’amica Gemma Galgani. Solo una delle due potrà firmare il contratto, quindi l’altra continuerebbe l’esperienza nel dating show di Canale 5 e proseguirebbe nella ricerca dell’amore. L’avventura a UeD dovrebbe interrompersi intorno al mese di dicembre, quindi starebbero nel parterre per circa 3 mesi prima di fiondarsi nel reality show che fa ritorno nel piccolo schermo sempre sotto l’occhio diDe. Nelle ultime ore Ida Platano ha anche usato i social per invitare a donare a favore di un ‘ associazione che si ...

Pubblicità

ThatsoRachel_ : RT @_valsslife: ennesimo tweet per ricordarvi che domenica prossima torna ?lui? - 0208Peppe : Mi dispiace per #DeLigt mi ha gasato come pochi ed è stato forse il primo colpo per una superjuve giovanissima, ma… - marco_bragazzi : @FiammettaModena 'Dalle 21.42 il Cavaliere non è più presidente del Consiglio. In piazza è tripudio e contestazione… - supporter_roma : @manuelsrt82 @HungryMarcio È stato pagato 15 milioni non lo puoi vendere. Visto che con l’arrivo di Dybala si torna… - AngutiIcicid : @graziano_delrio @monicaguerzoni @Corriere Sul”che pagheranno i piu’poveri”non avevo dubbi,sul “Draghi deve restare… -