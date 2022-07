Residui in fiamme: denunciate quattro persone (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Solofra per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. Si tratta di tre uomini e una donna che, nell’attuale periodo di divieto assoluto, avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di Residui vegetali derivanti dalla pulizia di un fondo agricolo ubicato nel territorio del comune di Solofra. Tale condotta, oltre ad essere pericolosa, provoca un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per la concentrazione di fumo nell’aria. Alla luce degli elementi raccolti dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, i quattro sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) –sono statedai Carabinieri della Compagnia di Solofra per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. Si tratta di tre uomini e una donna che, nell’attuale periodo di divieto assoluto, avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento divegetali derivanti dalla pulizia di un fondo agricolo ubicato nel territorio del comune di Solofra. Tale condotta, oltre ad essere pericolosa, provoca un evidente senso di fastidio e molestie alleper la concentrazione di fumo nell’aria. Alla luce degli elementi raccolti dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, isono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I ...

