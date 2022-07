Precipita aereo ucraino A bordo un carico di armi - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 18 luglio 2022) Il relitto del cargo Antonov, che si è schiantato sabato nel nord della Grecia di Gabriele Bonfiglioli KAVALA (Grecia) L'aereo che Precipita, una palla di fuoco che squarcia la notte, il rumore delle ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Il relitto del cargo Antonov, che si è schiantato sabato nel nord della Grecia di Gabriele Bonfiglioli KAVALA (Grecia) L'che, una palla di fuoco che squarcia la notte, il rumore delle ...

Pubblicità

LauraGi63815697 : RT @marcomoltomale: Noi ci dissanguiamo per fornire armi a questi qui e loro le rivendono? - Lulu79955474 : RT @AlfioKrancic: Aereo cargo ucraino carico di armi destinate agli islamici nel Bangladesh precipita in Grecia. - GiorgioGib : RT @AlfioKrancic: Aereo cargo ucraino carico di armi destinate agli islamici nel Bangladesh precipita in Grecia. - komboskina : RT @AlfioKrancic: Aereo cargo ucraino carico di armi destinate agli islamici nel Bangladesh precipita in Grecia. - achene_paolo : RT @AlfioKrancic: Aereo cargo ucraino carico di armi destinate agli islamici nel Bangladesh precipita in Grecia. -