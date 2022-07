Ottavia Fusco | “Il mio grande amore con Pasquale Squitieri lo racconto in un libro”

(Di lunedì 18 luglio 2022) di Arturo Calabrese ed Erika Noschese, personaggio importante che inaugura la Festa della Cipolla di Vatolla. Attrice e cantante è stata la madrina della settima edizione. Quanto è significante tornate alla vita dopo due anni di pandemia, uno stop che ha colpito i cinema e i teatri che hanno affrontato grandi difficoltà a causa delle chiusure? “È fondamentale la presenza nei teatri, la possibilità di lavorare in presenza; personalmente, mi sono saltati due progetti grossi, in campo teatrale e musicale nei due anni e mezzo di pandemia. La possibilità di tornare a partecipare agli eventi, di dare la mia presenza, come oggi in questo posto meraviglioso, e domani (oggi per chi legge ndr) avrò la possibilità di presentare il mio, scritto l’anno scorso in lockdown, e racconta la storia ...

