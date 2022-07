Marracash parla della sua relazione con Elodie: “La gente intende le relazioni in un certo modo…” (Di lunedì 18 luglio 2022) Amori che nascono, matrimoni che scoppiano – da Shakira e Piqué a Totti e la Blasi -, flirt mai ufficializzati, ritorni di fiamma certificati dai paparazzi (vedi Belén con De Martino) e altri bramati da fan e cultori del gossip. In quest’ultima categoria sbancano a mani basse Elodie e Marracash, di cui si discute da settimane la cui possibile reunion sentimentale, soprattutto dopo l’intervista della cantante a La confessione, il programma condotto da Peter Gomez sul Nove. Del resto, i grandi amori fino giri immensi e poi ritornano e dopo la crisi e i presunti rispettivi flirt, ora i due ex appaiono ad un passo dal tornare a formare una delle coppie più ammirate dello showbusiness musicale italiano. “Io sono innamoratissima ovviamente, Fabio è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Amori che nascono, matrimoni che scoppiano – da Shakira e Piqué a Totti e la Blasi -, flirt mai ufficializzati, ritorni di fiamma certificati dai paparazzi (vedi Belén con De Martino) e altri bramati da fan e cultori del gossip. In quest’ultima categoria sbancano a mani basse, di cui si discute da settimane la cui possibile reunion sentimentale, soprattutto dopo l’intervistacantante a La confessione, il programma condotto da Peter Gomez sul Nove. Del resto, i grandi amori fino giri immensi e poi ritornano e dopo la crisi e i presunti rispettivi flirt, ora i due ex appaiono ad un passo dal tornare a formare una delle coppie più ammirate dello showbusiness musicale italiano. “Io sono innamoratissima ovviamente, Fabio è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è ...

Pubblicità

FQMagazineit : Marracash parla della sua relazione con Elodie: “La gente intende le relazioni in un certo modo…” - LucailCasa : Marracash parla della sua relazione con Elodie: “La gente intende le relazioni in un certo modo…”… - miriv_00 : RT @koleskin4: il sorriso con cui Elodie parla di Marracash #laconfessione - sanacore_ : Nun veng ra capital finanziaria io ma ra capital re funeral CoSang - Nun me parlà 'e strada (Feat. Marracash & El… - ludovicedice : RT @koleskin4: il sorriso con cui Elodie parla di Marracash #laconfessione -