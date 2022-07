Europei di calcio femminile, l’Italia eliminata dal Belgio (Di lunedì 18 luglio 2022) Manchester – Finisce il sogno dell’Italia agli Europei 2022. Le azzurre di Milena Bertolini lasciano la competizione dopo la partita persa con il Belgio per 1 a 0. Serviva una vittoria alla Nazionale femminile di calcio per proseguire il viaggio. Dopo aver perso all’esordio con la Francia e poi a seguito del pareggio arrivato con l’Islanda, stasera le azzurre avrebbero dovuto acquisire tre punti preziosi per accedere ai quarti, secondo la posizione in classifica nel girone D. Niente da fare. l’Italia ha cercato il gol nel primo tempo con Girelli, Bonansea e Giuliano senza siglare la rete che avrebbe probabilmente cambiato le sorti del match. Nel secondo tempo è arrivato il gol delle avversarie che ha allontanato le donne del calcio azzurro dal sogno europeo. Dopo il ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 luglio 2022) Manchester – Finisce il sogno delagli2022. Le azzurre di Milena Bertolini lasciano la competizione dopo la partita persa con ilper 1 a 0. Serviva una vittoria alla Nazionalediper proseguire il viaggio. Dopo aver perso all’esordio con la Francia e poi a seguito del pareggio arrivato con l’Islanda, stasera le azzurre avrebbero dovuto acquisire tre punti preziosi per accedere ai quarti, secondo la posizione in classifica nel girone D. Niente da fare.ha cercato il gol nel primo tempo con Girelli, Bonansea e Giuliano senza siglare la rete che avrebbe probabilmente cambiato le sorti del match. Nel secondo tempo è arrivato il gol delle avversarie che ha allontanato le donne delazzurro dal sogno europeo. Dopo il ...

