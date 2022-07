Dune 2: iniziate ufficialmente le riprese del sequel diretto da Denis Villeneuve (Di lunedì 18 luglio 2022) Le riprese di Dune 2 sono ufficialmente iniziate e i produttori hanno condiviso la prima sinossi ufficiale e il cast del sequel. Le riprese di Dune 2 sono ufficialmente iniziate e Warner Bros e Legendary hanno annunciato ufficialmente il cast e la prima sinossi del sequel. Il cast e la troupe saranno impegnati sul set a Budapest, Abu Dhabi, Giordania e Italia. La sinossi ufficiale di Dune: Part Two dichiara: "Questo film sequel esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce con Chani e i Fremen per pianificare la vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Dovendo affrontare una scelta tra l'amore della sua vita e il destino ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 luglio 2022) Ledi2 sonoe i produttori hanno condiviso la prima sinossi ufficiale e il cast del. Ledi2 sonoe Warner Bros e Legendary hanno annunciatoil cast e la prima sinossi del. Il cast e la troupe saranno impegnati sul set a Budapest, Abu Dhabi, Giordania e Italia. La sinossi ufficiale di: Part Two dichiara: "Questo filmesplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce con Chani e i Fremen per pianificare la vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Dovendo affrontare una scelta tra l'amore della sua vita e il destino ...

Pubblicità

timeofgeeked : #Dune2 iniziate ufficialmente le riprese. La sinossi ufficiale dichiara: 'Questo film sequel esplorerà il mitico vi… - Recenserie : Proprio in queste ore sono ufficialmente iniziate le riprese di #DunePartTwo ! L'attesa per l'arrivo in sala sarà l… - 47_Sydney : RT @Il_Nerdastro: Si torna su Arrakis. Iniziate ufficialmente le riprese di #DunePart2, sempre con Denis Villeneuve alla regia, Timothée Ch… - cine_uni_ita : #Dune: sono iniziate le riprese della seconda parte! Clicca per maggiori informazioni ?? - Il_Nerdastro : Si torna su Arrakis. Iniziate ufficialmente le riprese di #DunePart2, sempre con Denis Villeneuve alla regia, Timot… -