Di Maio a caccia dei Ciampolillo per salvare il soldato Draghi: scissione-bis dei 5Stelle? (Di lunedì 18 luglio 2022) E venne l'ora dei… Ciampolillo. Certo, ufficialmente non si può dire, ma lo sanno tutti che in parallelo con appelli, contrappelli e suppliche a restare, gli aficionados di Mario Draghi hanno avviato anche l'operazione "adotta un parlamentare". La differenza con il tentativo, poi abortito, di far nascere il Conte ter è che in questo caso la pesca non è pesca a strascico, ma con lenza. Ad abboccare all'amo (di Luigi Di Maio, l'esecutore del disegno) devono essere soprattutto grillini, meglio ancora se di grossa taglia come il capogruppo Crippa o i ministri D'Incà e Dadone. Nomi e ruolo dall'indubbio valore iconico, la cui fuoriuscita dal M5S potrebbe rappresentare quel fatto nuovo atteso un po' da tutti a Palazzo. Tra i nomi "indiziati", quelli di Crippa, Dadone e D'Incà A partire da Draghi, che vi potrebbe appendere ...

GervasioHya : @SkyTG24 Ma perché Conte non caccia via quei servi di Draghi che vadano dallo zerbino Du Maio poi danno l'appoggio… - NeoOdisseo : @HSkelsen @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Se sfancula draghi e caccia dimaiani ed infiltrati e non si allea con pd e s… - frances47447687 : Luciano Nobili il cane da caccia di Renzi ha dichiarato che Di Maio sarebbe il benvenuto nel loro partito ?????? - Antonel52432350 : @INGFiore2 @GiuseppeConteIT @ale_dibattista Di Stefano è andato con di Maio. Per il resto se ci sono illeciti ci pe… - ilgiornale : I contiani attaccano l'ala governista e aprono la caccia al traditore. Cancelleri pronto a unirsi a Di Maio, verso… -