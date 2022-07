Dalla Francia: il Lecce soffia alla Juventus un talento dell'Amiens (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Lecce beffa la Juventus e l'Atletico Madrid: secondo L'Equipe, i salentini si sono assicurati Adam Gueddar, trequartista 17enne d... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilbeffa lae l'Atletico Madrid: secondo L'Equipe, i salentini si sono assicurati Adam Gueddar, trequartista 17enne d...

Pubblicità

FcInterNewsit : Dalla Francia - Skriniar, in settimana nuovo incontro Inter-PSG: i parigini sperano di chiudere a breve - fattoquotidiano : Incendi, dalla Spagna alla Croazia fino alla Francia: record di incendi in tutta Europa. E l’Ue attiva la flotta di… - repubblica : Caldo record in Francia e in tutto il Nord Europa [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] - Zamberlett : RT @GiorgiaMeloni: Il 29 giugno la Corte d’Appello di Parigi ha negato l’estradizione di 10 ex terroristi italiani rifugiati in Francia. Ta… - MVengani : RT @Fuck_Euro_: @EnricoLetta Toglietevi di mezzo tutti quanti. Usciamo dall'Europa e dalla Nato e vedrete che lo spread non sarà più un pro… -