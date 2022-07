Crisanti | “In autunno vaccini aggiornati per modo di dire”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Inarriveranno “perdi”. Lo sottolinea il virologo Andrea, intervenuto a TimeLine su Sky Tg24. “Il vaccino che verrà reso disponibile a ottobre-novembre è tarato contro la variante Omicron, che non esiste più, non circola più. Siamo arrivati a Omicron 5, e non sappiamo minimamente quale variante ci sarà a novembre. Di fronte a questo elevato numero di casi, farsi il richiamo adesso per gli over 60 e i fragili è la cosa giusta da fare. Non vale la pena aspettare e correre il rischio di infettarsi”. Non c’è alcuna motivazione, dunque, per rimandare la vaccinazione. “Il vaccino attuale – aggiunge– ancora protegge contro le complicazioni gravi della malattia. Non ci dobbiamo aspettare in questo ...