Bimbo annegato in piscina, si indaga per omicidio colposo (Di lunedì 18 luglio 2022) Sarà l'autopsia a cercare di chiarire le cause di morte del bambino romano di 6 anni, annegato sabato pomeriggio nella piscina del resort Cala Luas a Cardedu, in Ogliastra dove trascorreva le vacanze ...

