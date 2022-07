Ad Amici ritorna un’amata cantante: ecco di chi si tratta (Di lunedì 18 luglio 2022) Amici 22 sorprende ancora. Poche ore fa è stata diffusa un’anticipazione che potrebbe cambiare l’organigramma dei professori del talent show. Scopriamo che cosa è successo. Amici 22, ritorna un’amata cantante: ecco di chi si tratta Il sito TvBlog stamani ha diffuso una succulenta anteprima sulla nuova edizione di Amici, lo storico talent di Maria De Filippi. Secondo il sito quest’anno farà ritorno “a casa” un’amata cantante che ha svolto il ruolo di professoressa di canto. Si tratta di Arisa. La cantante durante tutto il serale spesso si è scontrata con Rudy Zerbi in siparietti esilaranti. L’anno scorso ha dovuto abbandonare il talent per partecipare a Ballando con le stelle. Infine, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 18 luglio 2022)22 sorprende ancora. Poche ore fa è stata diffusa un’anticipazione che potrebbe cambiare l’organigramma dei professori del talent show. Scopriamo che cosa è successo.22,di chi siIl sito TvBlog stamani ha diffuso una succulenta anteprima sulla nuova edizione di, lo storico talent di Maria De Filippi. Secondo il sito quest’anno farà ritorno “a casa”che ha svolto il ruolo di professoressa di canto. Sidi Arisa. Ladurante tutto il serale spesso si è scontrata con Rudy Zerbi in siparietti esilaranti. L’anno scorso ha dovuto abbandonare il talent per partecipare a Ballando con le stelle. Infine, ...

