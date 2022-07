Virus West Nile fa paura Per arginare diffusione | blindate sagre ed eventi

Pubblicità

Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovane età, è ricoverato in gravi condizioni. Un anziano di 83 anni è morto per una grave forma di encefalite dovuta al virus West Nile, trasmesso dalle zanzare.

IlNile fa paura. Nel padovano è stato trasmesso attraverso la puntura di zanzare , non dà sintomi ed in pazienti fragili può portare alla morte. Ed è quelo che è accaduto a Piove di Sacco, in ...3' DI LETTURA Cinque morti nel 2020, nessuno nel 2021, e ieri invece un decesso per ilNile, o Febbre del Nilo, infezione che si sviluppa tra gli uccelli e le zanzare comuni. In settimana l'Istituto Superiore di Sanità aveva segnalato i primi casi di contagio, un 73enne nel ...PADOVA - Quattro casi, di cui uno in attesa di conferma. Un numero contenuto, che però porta con sé una vittima e tre persone in condizioni gravi facendo di nuovo addensare ...Cinque morti nel 2020, nessuno nel 2021, e ieri invece un decesso per il virus West Nile, o Febbre del Nilo, infezione che si sviluppa tra gli uccelli e le zanzare comuni. In settimana l’Istituto Supe ...