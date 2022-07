Sono dispersi i sei migranti che erano aggrappati a una boa al largo della Tunisia (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Non si hanno più notizie di un gruppo di sei persone che era aggrappato a una boa nel vicino all'isola di Kerkenah, in Tunisia. A lanciare l'allerta Alarm Phone: "La guardia costiera tunisina non è riuscita a trovarli lì. Da ieri sera non Sono raggiungibili e temiamo per la loro vita. Chiediamo alla Guardia Costiera di continuare la ricerca". Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Non si hanno più notizie di un gruppo di sei persone che era aggrappato a una boa nel vicino all'isola di Kerkenah, in. A lanciare l'allerta Alarm Phone: "La guardia costiera tunisina non è riuscita a trovarli lì. Da ieri sera nonraggiungibili e temiamo per la loro vita. Chiediamo alla Guardia Costiera di continuare la ricerca".

