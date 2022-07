"Preparati per ciò che sta arrivando". Gleison Bremer, il messaggio che svela il suo futuro (Di domenica 17 luglio 2022) “Preparati per ciò che sta arrivando”, ha scritto Gleison Bremer sui suoi social. Un messaggio criptico solo all'apparenza, ma che tradisce tanta voglia di iniziare la sua nuova avventura con l'Inter. Il Torino è pronto a lasciarlo andare, la prossima settimana dovrebbe essere quella in cui l'affare verrà ufficialmente definito. A prescindere da cosa succederà con Milan Skriniar, su cui c'è sempre forte l'interessamento del Psg, Bremer diventerà un calciatore nerazzurro: lunedì 18 luglio avverrà l'incontro probabilmente decisivo, con i club che dovrebbero chiudere su una cifra attorno ai 35 milioni, più bonus e il giovane Casadei. Intanto l'Inter si prepara ad affrontare il Monaco in amichevole in quel di Ferrara: Simone Inzaghi avrà a disposizione praticamente tutta la rosa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) “per ciò che sta”, ha scrittosui suoi social. Uncriptico solo all'apparenza, ma che tradisce tanta voglia di iniziare la sua nuova avventura con l'Inter. Il Torino è pronto a lasciarlo andare, la prossima settimana dovrebbe essere quella in cui l'affare verrà ufficialmente definito. A prescindere da cosa succederà con Milan Skriniar, su cui c'è sempre forte l'interessamento del Psg,diventerà un calciatore nerazzurro: lunedì 18 luglio avverrà l'incontro probabilmente decisivo, con i club che dovrebbero chiudere su una cifra attorno ai 35 milioni, più bonus e il giovane Casadei. Intanto l'Inter si prepara ad affrontare il Monaco in amichevole in quel di Ferrara: Simone Inzaghi avrà a disposizione praticamente tutta la rosa, ...

