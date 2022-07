Pierpaolo Pretelli, grande notte: l’ex gieffino ruba la scena (Di domenica 17 luglio 2022) l’ex concorrente del GF Vip torna dietro la consolle da deejay: grande notte in provincia di Pavia per Pierpaolo Pretelli La musica continua a scorrere nelle vene di Pierpaolo Pretelli. l’ex concorrente del GF Vip e fidanzato di Giulia Salemi è stato il grande protagonista della notte di Broni, in provincia di Pavia. Il modello lucano è tornato a indossare le cuffie per far scatenare il pubblico della discoteca Le Fonti, dove fino a tarda notte ha intrattenuto tutti i presenti, divertendoli con la sua musica remixata. E sulle stories di Instagram dello stesso Pierpaolo si è notato ancora una volta il grande affetto ricevuto nel corso della serata dai fan, che non hanno ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 luglio 2022)concorrente del GF Vip torna dietro la consolle da deejay:in provincia di Pavia perLa musica continua a scorrere nelle vene diconcorrente del GF Vip e fidanzato di Giulia Salemi è stato ilprotagonista delladi Broni, in provincia di Pavia. Il modello lucano è tornato a indossare le cuffie per far scatenare il pubblico della discoteca Le Fonti, dove fino a tardaha intrattenuto tutti i presenti, divertendoli con la sua musica remixata. E sulle stories di Instagram dello stessosi è notato ancora una volta ilaffetto ricevuto nel corso della serata dai fan, che non hanno ...

