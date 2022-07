Mina Settembre | gli spoiler | la protagonista sarà sotto assedio

Pubblicità

GuidaTVPlus : 17-07-2022 21:25 #Rai1 Mina Settembre - S1E11 - Piccole grandi bugie #Crimini&misfatti,romantico #StaseraInTV - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 17 Luglio 2022: Il ricordo di Paolo Borsellino a 20 anni dalla scomparsa, tra Mina Settembre.… - bubinoblog : GUIDA TV 17 LUGLIO 2022: UNA DOMENICA TRA MINA SETTEMBRE, PAOLO BORSELLINO E LE IENE - infoitcultura : Mina Settembre, ricovero d'urgenza per l'anima della serie tv Rai: come sta ora - infoitcultura : Mina Settembre, anticipazioni 17 luglio, ultima puntata della fiction con Serena Rossi -

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:(fiction serie tv), in onda dalle 21.25 su Rai 1 9 - 1 - 1 , 9 - 1 - 1: Lone Star e ...Quando va in onda2 Dopo la presentazione dei palinsesti e la notizia della fine delle riprese , i fan finalmente possono chiedersi quando torneranno in tve i suoi per capire come evolverà la sua ...Secondo gli spoiler che riguardano la seconda stagione, la protagonista di Mina Settembre sarà sotto assedio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.Dopo il grande successo della prima stagione, l’amata assistente sociale interpretata da Serena Rossi torna a grande richiesta su Rai Uno. I fan della famosa serie tv non vedono l’ora di scoprire ...