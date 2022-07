Lazio, TMW: “Inserimento per Petagna” (Di domenica 17 luglio 2022) Lazio Petagna- La Lazio è attiva sul mercato, mentre aspetta l’arrivo di Casale e Provedel, Sarri è attento a costruire la nuova squadra. Oggi i biancocelesti scenderanno in campo, dove Romagnoli giocherà titolare per vedere anche la sua condizione fisica. Claudio Lotito e Igli Tare vogliono trovare un giusto sostituto per Ciro Immobile, Cancellieri secondo Sarri non basta anche perchè l’ex Verona è utilizzabile come esterno soprattutto. I capitolini stanno sondando vari nomi, ma una pista calda è quella che potrebbe portare Andrea Petagna, in uscita dal Napoli. L’ex Spal vuole avere più minutaggio, nella Lazio lo avrebbe un po’ di più visto anche l’impegno il Giovedì in Europa League. Il Monza è interessato all’ex Milan, i partenopei hanno aperto nettamente ad un prestito con obbligo di riscatto ... Leggi su seriea24 (Di domenica 17 luglio 2022)- Laè attiva sul mercato, mentre aspetta l’arrivo di Casale e Provedel, Sarri è attento a costruire la nuova squadra. Oggi i biancocelesti scenderanno in campo, dove Romagnoli giocherà titolare per vedere anche la sua condizione fisica. Claudio Lotito e Igli Tare vogliono trovare un giusto sostituto per Ciro Immobile, Cancellieri secondo Sarri non basta anche perchè l’ex Verona è utilizzabile come esterno soprattutto. I capitolini stanno sondando vari nomi, ma una pista calda è quella che potrebbe portare Andrea, in uscita dal Napoli. L’ex Spal vuole avere più minutaggio, nellalo avrebbe un po’ di più visto anche l’impegno il Giovedì in Europa League. Il Monza è interessato all’ex Milan, i partenopei hanno aperto nettamente ad un prestito con obbligo di riscatto ...

