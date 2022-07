Joao Pedro Fenerbache, i turchi stringono: domani incontro con l’agente (Di domenica 17 luglio 2022) domani è previsto un altro incontro con l’agente di Joao Pedro: il Fenerbache prova a stringere per l’arrivo dell’attaccante Il capitano rossoblù Joao Pedro si prepara a salutare il Cagliari dopo sette lunghe stagioni per continuare la propria carriera in turchia. domani, secondo quanto riferito da Sky Sport, è previsto un nuovo incontro alle ore 10 tra l’agente Piccioli e il Fenerbahce per limare gli ultimissimi dettagli in merito al trasferimento dell’italo-brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022)è previsto un altrocondi: ilprova a stringere per l’arrivo dell’attaccante Il capitano rossoblùsi prepara a salutare il Cagliari dopo sette lunghe stagioni per continuare la propria carriera ina., secondo quanto riferito da Sky Sport, è previsto un nuovoalle ore 10 traPiccioli e il Fenerbahce per limare gli ultimissimi dettagli in merito al trasferimento dell’italo-brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

