Jacobs si ritira dai Mondiali: «Per non rischiare un infortunio più serio» (Di domenica 17 luglio 2022) Marcell Jacobs si è ritirato dai Mondiali di atletica leggera. Non ha corso la terza semifinale in Oregon. Semifinale vinta dal giamaicano Seville in 9 e 90. Jacobs ha così commentato sui social la sua decisione: “Una scelta dolorosa. Sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui a Eugene e confrontarmi con i miei avversari. Non c’è niente che io ami di più che correre e gareggiare. Sono un combattente ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l’appuntamento con i Mondiali. Ma adesso, per non rischiare un infortunio più serio, devo rimandare il confronto alle prossime gare importanti, dopo un recupero pieno. Agli italiani e ai miei fan faccio questa promessa: ce la metterò tutta per continuare a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Marcellsi èto daidi atletica leggera. Non ha corso la terza semifinale in Oregon. Semifinale vinta dal giamaicano Seville in 9 e 90.ha così commentato sui social la sua decisione: “Una scelta dolorosa. Sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui a Eugene e confrontarmi con i miei avversari. Non c’è niente che io ami di più che correre e gareggiare. Sono un combattente ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l’appuntamento con i. Ma adesso, per nonunpiù, devo rimandare il confronto alle prossime gare importanti, dopo un recupero pieno. Agli italiani e ai miei fan faccio questa promessa: ce la metterò tutta per continuare a ...

Pubblicità

napolista : Jacobs si ritira dai Mondiali: «Per non rischiare un infortunio più serio» Non corre la semifinale. «Una scelta do… - Sport_Fair : #Oregon2022 #Eugene2022 Colpo di scena, Marcell #Jacobs non prenderà parte alla semifinale del Mondiale - Piergiulio58 : Jacobs si arrende al dolore: niente semifinale e Mondiali finiti. Rinuncia in extremis a 100 e 4x100. Non sono bast… - vascopirri : Marcell #Jacobs si ritira per infortunio alla coscia: non correrà la semifinale dei 100 metri. Che peccato! #Atletica - _zhamy : jacobs si ritira, cazzo. -