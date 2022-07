Guerra in Ucraina, come sta andando dopo cinque mesi? Alcuni numeri (Di domenica 17 luglio 2022) La Guerra in Ucraina non è più in primo piano a livello mediatico. Sono davvero tante le questioni che, ad esempio, stanno interessando l'Italia anche a livello politico. Tuttavia, da quel 24 febbraio non si è smesso di combattere praticamente per un giorno. Il conflitto gradualmente si è circoscritto sempre di più alla parte orientale del Paese, benché gli attacchi missilistici siano sempre in agguato in più parti del territorio ucraino. Guerra in Ucraina, il punto di Tony Radakin Gli ultimi ragguagli sugli andamenti della Guerra arrivano da Tony Radakin, capo di Stato Maggiore della Difesa del Regno Unito ai microfoni della BBC. Quest'ultimo ha fatto intendere perché il popolo ucraino continua a credere fermamente nella possibilità di uscire dalla Guerra senza alcun tipo di ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 17 luglio 2022) Lainnon è più in primo piano a livello mediatico. Sono davvero tante le questioni che, ad esempio, stanno interessando l'Italia anche a livello politico. Tuttavia, da quel 24 febbraio non si è smesso di combattere praticamente per un giorno. Il conflitto gradualmente si è circoscritto sempre di più alla parte orientale del Paese, benché gli attacchi missilistici siano sempre in agguato in più parti del territorio ucraino.in, il punto di Tony Radakin Gli ultimi ragguagli sugli andamenti dellaarrivano da Tony Radakin, capo di Stato Maggiore della Difesa del Regno Unito ai microfoni della BBC. Quest'ultimo ha fatto intendere perché il popolo ucraino continua a credere fermamente nella possibilità di uscire dallasenza alcun tipo di ...

