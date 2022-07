Futuro Dybala, due club restano in corsa: decisione in arrivo (Di domenica 17 luglio 2022) Continua a tener banco la questione legata al Futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, in uscita dalla Juventus a parametro zero, sembrerebbe sempre più indirizzato verso una fra Napoli e Roma; con Inter e Milan al momento defilate e nessuna offerta concreta dall’estero, l’ex n°10 bianconero ha negli azzurri di Luciano Spalletti ed i giallorossi di José Mourinho le opzioni primarie. Nelle scorse ore, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto per quanto riguarda il Futuro dell’argentino: “Dybala deve decidere: Roma o Napoli. Al momento non ci sono segnali d’interesse da parte di altri club, quindi, a meno che l’ex Juve non voglia prendere altro tempo per aspettare altre eventuali soluzioni, presto dovrebbe prendere una ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 luglio 2022) Continua a tener banco la questione legata aldi Paulo. L’attaccante argentino, in uscita dalla Juventus a parametro zero, sembrerebbe sempre più indirizzato verso una fra Napoli e Roma; con Inter e Milan al momento defilate e nessuna offerta concreta dall’estero, l’ex n°10 bianconero ha negli azzurri di Luciano Spalletti ed i giallorossi di José Mourinho le opzioni primarie. Nelle scorse ore, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto per quanto riguarda ildell’argentino: “deve decidere: Roma o Napoli. Al momento non ci sono segnali d’interesse da parte di altri, quindi, a meno che l’ex Juve non voglia prendere altro tempo per aspettare altre eventuali soluzioni, presto dovrebbe prendere una ...

