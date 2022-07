Turris, il difensore Aquino arriva in prestito dalla Sampdoria (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Turris ha comunicato di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Aquino (classe 2002). Il difensore centrale – assistito dagli agenti Luigi Matrecano e Raffaele Pianese – giunge in prestito dalla U.C. Sampdoria fino al termine della stagione 2022-2023 perfezionando, dopo l’arrivo del pari età Emanuel Ercolano, la seconda operazione sull’asse Genova-Torre del Greco grazie ai consolidati rapporti professionali intrattenuti con il Club doriano dal direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile. Naro a Pompei, 185 centimetri di altezza, da sei anni nel settore giovanile blucerchiato, Aquino è arrivato ad essere pilastro e capitano della formazione Primavera, con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLaha comunicato di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi(classe 2002). Ilcentrale – assistito dagli agenti Luigi Matrecano e Raffaele Pianese – giunge inU.C.fino al termine della stagione 2022-2023 perfezionando, dopo l’arrivo del pari età Emanuel Ercolano, la seconda operazione sull’asse Genova-Torre del Greco grazie ai consolidati rapporti professionali intrattenuti con il Club doriano dal direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile. Naro a Pompei, 185 centimetri di altezza, da sei anni nel settore giovanile blucerchiato,to ad essere pilastro e capitano della formazione Primavera, con ...

