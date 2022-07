Terremoti: scossa 3.2 in provincia di Pordenone (Di sabato 16 luglio 2022) Una scossa di terremoto di 3.2 gradi Richter è stata registrata dal Centro Ricerche Sismologiche Fvg e dall'INGV di Roma alle 15.30, con epicentro a Tramonti di Sopra (Pordenone). Non si segnalano ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Unadi terremoto di 3.2 gradi Richter è stata registrata dal Centro Ricerche Sismologiche Fvg e dall'INGV di Roma alle 15.30, con epicentro a Tramonti di Sopra (). Non si segnalano ...

Terremoti: scossa 3.2 in provincia di Pordenone Una scossa di terremoto di 3.2 gradi Richter è stata registrata dal Centro Ricerche Sismologiche Fvg e dall'INGV di Roma alle 15.30, con epicentro a Tramonti di Sopra (Pordenone). Non si segnalano danni a ... Terremoto in Sicilia oggi, sabato 16 luglio 2022: scossa intensa sulle Isole Eolie - Dati INGV Alle ore 03:36 altra scossa di terremoto con epicentro localizzato nella città di Manfredonia, di magnitudo 2.2 con ipocentro localizzato a 11 km di profondità. Tutte le scosse non sono state ... Terremoto, scossa del 3.2 in provincia di Pordenone TRAMONTI DI SOPRA - Una scossa di terremoto di 3.2 gradi Richter è stata registrata dal Centro Ricerche Sismologiche Fvg e dall'INGV di Roma alle 15.30 di oggi 16 luglio 2022, ... I Vigili del fuoco del Comando provinciale non hanno ricevuto chiamate da parte dei cittadini. Gli amministratori locali dei due comuni della valle dove si registrato l'epicentro hanno disposto un sop ...