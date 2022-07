Tennis, ATP Newport 2022: Alexander Bublik e Jason Kubler conquistano la semifinale (Di sabato 16 luglio 2022) La seconda semifinale del torneo ATP di Newport, l’ultimo della stagione sull’erba, vedrà protagonisti il kazako Alexander Bublik e l’australiano Jason Kubler. Quest’ultimo va a caccia della sua prima finale della carriera nel circuito maggiore e ha proseguito il suo cammino superando il connazionale James Duckworth in due combattuti set per 7-5 7-6 dopo oltre due ore di gioco. Si ferma nei quarti il cammino di Andy Murray, che cercava la terza finale della sua stagione. Il britannico è stato sconfitto da Alexander Bublik in due set con il punteggio di 7-5 6-4. Il kazako ha la possibilità di tornare in finale a Newport, dopo aver perso quella del 2019 contro John Isner. Proprio l’americano sarà impegnato nell’altra ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) La secondadel torneo ATP di, l’ultimo della stagione sull’erba, vedrà protagonisti il kazakoe l’australiano. Quest’ultimo va a caccia della sua prima finale della carriera nel circuito maggiore e ha proseguito il suo cammino superando il connazionale James Duckworth in due combattuti set per 7-5 7-6 dopo oltre due ore di gioco. Si ferma nei quarti il cammino di Andy Murray, che cercava la terza finale della sua stagione. Il britannico è stato sconfitto dain due set con il punteggio di 7-5 6-4. Il kazako ha la possibilità di tornare in finale a, dopo aver perso quella del 2019 contro John Isner. Proprio l’americano sarà impegnato nell’altra ...

