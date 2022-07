Salihamidzic: “Ronaldo per il dopo Lewandowski? Non è un obiettivo” (Di sabato 16 luglio 2022) Hasan Salihamidzic ha parlato ai microfoni di ‘Sport1’ allontanando le voci su Cristiano Ronaldo come possibile sostituto di Robert Lewandowski. Questo il commento del ds del Bayern Monaco: “Ho molto rispetto per lui, per i suoi successi e la sua carriera. Ma ribadisco che non era e non è un obiettivo per noi”. Vedremo se i bavaresi torneranno sul mercato vista la quasi certa partenza del polacco. Lo ha confermato anche l’amministratore delegato Oliver Kahn: “Abbiamo un accordo verbale col Barcellona per la sua cessione, manca solo la stipula del contratto. I blaugrana ci hanno fatto un’offerta assolutamente ragionevole e poi noi in attacco abbiamo appena acquistato un giocatore di livello mondiale come Sadio Mané”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Hasanha parlato ai microfoni di ‘Sport1’ allontanando le voci su Cristianocome possibile sostituto di Robert. Questo il commento del ds del Bayern Monaco: “Ho molto rispetto per lui, per i suoi successi e la sua carriera. Ma ribadisco che non era e non è unper noi”. Vedremo se i bavaresi torneranno sul mercato vista la quasi certa partenza del polacco. Lo ha confermato anche l’amministratore delegato Oliver Kahn: “Abbiamo un accordo verbale col Barcellona per la sua cessione, manca solo la stipula del contratto. I blaugrana ci hanno fatto un’offerta assolutamente ragionevole e poi noi in attacco abbiamo appena acquistato un giocatore di livello mondiale come Sadio Mané”. SportFace.

