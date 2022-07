Monterotondo | fiorente spaccio di cocaina davanti al Mc Donald’s | arrestati due pusher

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 luglio 2022) I giovani – ma non solo – andavano lì per prendere un panino al fast food e per rifornirsi di droga dalche sostava nel parcheggio. Con solo viaggio, il rifornimento era completo. Ma i Carabinieri della Compagnia di, grazie a un servizio straordinario di controllo effettuato anche con Reparti Speciali dell’Arma, per controllare il rispetto della normativa di tutela della antisofisticazione e salute alimentare, hanno interrotto il “mercato”. Due arresti e due denunce: spacciatore armato di katana Al termine del servizio sono statidue spacciatori diavanti a un noto fast food. Sono stati deferiti a piede libero altri due spacciatori di hashish e due persone che giravano con armi bianche, una delle quali una Katana giapponese. Le attività imprenditoriali ispezionate dai Carabinieri ...