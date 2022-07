Jak Knight | stand-up comedian e star di Bust Down | è morto a 28 anni

(Di sabato 16 luglio 2022) Jak, noto-updi "", èa soli 28: il comico era principalmente conosciuto per aver co-creato lo show di Peacock. Lo-up, scrittore e attore Jak, noto soprattutto per aver co-creato e recitato nella serie comica di Peacock chiamata "", ègiovedì sera a Los Angeles. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia sebbene non sia ancora stata rivelata la causa di morte.aveva co-creato "", presentato in anteprima a marzo, con Sam Jay, Langston Kerman e Chris Redd, tutti protagonisti della serie. La prima stagione di ...

Controc43312427 : 28 anni, sconosciute la cause del decesso. R.I.P.

Lo stand - up comedian, scrittore e attore, noto soprattutto per aver co - creato e recitato nella serie comica di Peacock chiamata "Bust Down", è morto giovedì sera a Los Angeles. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia sebbene non sia ancora stata rivelata la causa di morte. Knight aveva co-creato "Bust Down", presentato in anteprima a marzo, con Sam Jay, Langston Kerman e Chris Redd, tutti protagonisti della serie.