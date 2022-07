“In Onda”, Giovanni Floris fa una sua previsione sul nuovo Premier: pubblico scioccato (Di sabato 16 luglio 2022) In Onda è il programma di approfondimento di La7 su temi sociali e di politica incentrato sul dibattito con ospiti in studio e servizi giornalistici. Il rotocalco va in Onda dal lunedì al sabato alle 20.30 con la conduzione di Concita De Gregorio e David Parenzo. Nella puntata di giovedì 14 luglio 2022 su La7, il giorno in cui Mario Draghi si è dimesso, in studio si è parlato di crisi di governo e Giovanni Floris ha fatto la sua previsione sul nuovo eventuale Premier, nel caso in cui Mattarella decidesse di accettare le dimissioni di Draghi e si tornasse così alle urne.



