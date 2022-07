Governo Draghi: da Cincinnato a Benedetto XVI, quando il gran rifiuto fa la storia (Di sabato 16 luglio 2022) Città della Pieve, il parroco: "Draghi non è tipo che fugge, resti al timone" Per alcuni, o per molti, il comportamento di Mario Draghi è incomprensibile. Tutti lo pregano di non gettare la spugna, di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Città della Pieve, il parroco: "non è tipo che fugge, resti al timone" Per alcuni, o per molti, il comportamento di Marioè incomprensibile. Tutti lo pregano di non gettare la spugna, di ...

sebmes : Come elettore di sinistra, metto le mani avanti: dopo l’ignobile pagliacciata di Conte, cada o non cada il governo… - Ettore_Rosato : Quello che sta succedendo in queste ore al governo e al Paese ha dell'incredibile. Vi invito a firmare la petizione… - TizianaFerrario : #Draghi si è dimesso ma ministri e sottosegretari 5S sono ancora lì sulle loro poltrone dopo non avere votato la f… - TommyBrain : “Incapaci”. Maglie contro tutti: l’ultimo intervento esplosivo contro Draghi e il governo.' - IacobellisT : “Incapaci”. Maglie contro tutti: l’ultimo intervento esplosivo contro Draghi e il governo.' -