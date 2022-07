Calciomercato Fiorentina, altro colpo in arrivo? Piace un centrocampista del Tottenham! (Di sabato 16 luglio 2022) “Noi ci siamo e lotteremo contro tutti!”. Se il Calciomercato della Fiorentina dovesse essere riassunto in uno slogan, sicuramente, sarebbe questo. Infatti, con l’arrivo di Luca Jovic dal Real Madrid, il club viola si è notevolmente rinforzata e ha lanciato un segnale forte e chiaro a tutte le squadre avversarie. Il Presidente Commisso e la dirigenza viola, però, non vogliono fermarsi e hanno già in mente il prossimo colpo di mercato. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la squadra toscana starebbe seguendo Giovani Lo Celso. Giovani Lo Celso Villarreal Tottenham Fiorentina Il centrocampista argentino di proprietà del Tottenham non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte ed è sul mercato. Dopo l’ultima stagione in prestito al Villarreal, con i quale ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) “Noi ci siamo e lotteremo contro tutti!”. Se ildelladovesse essere riassunto in uno slogan, sicuramente, sarebbe questo. Infatti, con l’di Luca Jovic dal Real Madrid, il club viola si è notevolmente rinforzata e ha lanciato un segnale forte e chiaro a tutte le squadre avversarie. Il Presidente Commisso e la dirigenza viola, però, non vogliono fermarsi e hanno già in mente il prossimodi mercato. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la squadra toscana starebbe seguendo Giovani Lo Celso. Giovani Lo Celso Villarreal TottenhamIlargentino di proprietà del Tottenham non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte ed è sul mercato. Dopo l’ultima stagione in prestito al Villarreal, con i quale ...

