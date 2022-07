Calcio: Platini 'Non cerco nuovi incarichi, voglio vita tranquilla' (Di sabato 16 luglio 2022) "Vivo da 50 anni sotto la luce dei riflettori, ho bisogno di invecchiare in pace" PARIGI (FRANCIA) - "Ministro dello Sport? No, grazie. voglio vivere un po' tranquillo". Michel Platini ne ha ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) "Vivo da 50 anni sotto la luce dei riflettori, ho bisogno di invecchiare in pace" PARIGI (FRANCIA) - "Ministro dello Sport? No, grazie.vivere un po' tranquillo". Michelne ha ...

