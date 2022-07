(Di sabato 16 luglio 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 16/07/2022 alle 11:39 est Il tecnico bianconero è il principale interessato al ritorno dell’attaccante spagnolo a Torino Un giocatore che piace all’allenatore per la sua capacità di lavorare e per la sua qualità di saper giocare sulla fascia destra L’allenatore della Juventus, Massimilianocontinua a sognare di poterlo riportare indietro ammaccare a Torino per questa nuova stagione. La Stampa ha già riferito che la Juventus è ancora in contatto con Andrea Berta poter contare sul ‘9’ della Spagna, che attualmente sta lavorando la preseason agli ordini del colos Simeonealla ricerca di un posto negli undici titolari a Madrid. Ora, Sky Sport ha rivelato che i principali interessati al ritorno di Alvaro ammaccare è il tecnico Massimiliano ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Notizie Serie A LIVE: Allegri rivuole Morata, nuova ipotesi per De Ligt #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: Allegri rivuole Morata, nuova ipotesi per De Ligt #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - oscarvalle1984 : RT @MatthijsPog: ?? Allegri rivuole Morata. Presto potrebbero esserci nuovi contatti con l’Atletico Madrid. [Di Marzio] ALVAROOOOOOO?? - infoitsport : Allegri lo rivuole: clamoroso ritorno alla Juventus - infoitsport : Juventus, Allegri rivuole Morata -

La Juveil pupillo di. Nell'attesa che si sblocchi, la dirigenza bianconera lavora per risolvere altri problemi dell'organico a disposizione di Max: in particolare, la Juve ...Massimiliano© LaPresseQuattro settimane, di fatto, al via della nuova stagione e ancora tante caselle da riempire e tanti nodi da sciogliere per i bianconeri, che hanno l'intenzione di ...Il tutto, mentre i bianconeri si preparano a partire per la tournée negli Stati Uniti in preparazione al prossimo campionato. La Juventus lavora sul mercato per accontentare Allegri, il tecnico livorn ...Bisognerà convincere l'Atletico Madrid con l'offerta giusta La Juventus è alla ricerca di un vice-Vlahovic, ma l'allenatore non ha dubbi: lo spagnolo è il suo preferito per svariati motivi. Allegri ri ...