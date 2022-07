«Spider-Man No Way Home» in prima tv Sky Cinema (anche in 4K) e streaming NOW (Di venerdì 15 luglio 2022) Arriva in prima tv l’ultimo avvincente capitolo della saga di Spider- Man: Spider–MAN: NO WAY Home, venerdì 15 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Spider-Man), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Una superproduzione dagli incassi record con quasi 25 milioni in Italia, cifra che lo ha reso il miglior incasso della... Leggi su digital-news (Di venerdì 15 luglio 2022) Arriva intv l’ultimo avvincente capitolo della saga di- Man:–MAN: NO WAY, venerdì 15 luglio alle 21.15 su SkyUno e Sky4K (e alle 21.45su Sky-Man), insu NOW e disponibile on demand,in qualità 4K. Una superproduzione dagli incassi record con quasi 25 milioni in Italia, cifra che lo ha reso il miglior incasso della...

Pubblicità

zazoomblog : Venerdi 15 Luglio 2022 Sky Cinema Spider-Man: No Way Home - #Venerdi #Luglio #Cinema #Spider-Man: - fumettologica : La copertina di Joe Quesada per il fumetto che celebra i 60 anni di Spider-Man. - armlou_ : Grazie Sky per questo canale con la maratona dei film Spider Man ?? - _airam13_ : @StrangisLuigi volevo farti sapere che su netflix domani esce Spider-Man no way home, in caso vuoi vederlo. Per rin… - fumettologica : La copertina di Joe Quesada per il fumetto che celebra i 60 anni di Spider-Man -