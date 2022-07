Questa non è una manifestazione per le dimissioni di Mario Draghi (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 14 luglio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un video di 17 secondi che mostra una folla che sventola bandiere dell’Italia e intona un coro. Il video è accompagnato da un commento, scritto in lingua inglese dall’autore del post e recita: «Mario Draghi has resigned! National holiday» (in italiano: «Mario Draghi si è dimesso! Festa nazionale»), facendo riferimento alle recenti dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, successivamente respinte dal Presidente della Repubblica. Lo stesso video è stato ricondiviso su Twitter in olandese, sempre in riferimento alle presunte proteste avvenute in Italia in occasione delle dimissioni di Draghi. Si tratta di un contenuto pubblicato senza il contesto necessario alla ... Leggi su facta.news (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 14 luglio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un video di 17 secondi che mostra una folla che sventola bandiere dell’Italia e intona un coro. Il video è accompagnato da un commento, scritto in lingua inglese dall’autore del post e recita: «has resigned! National holiday» (in italiano: «si è dimesso! Festa nazionale»), facendo riferimento alle recentidel presidente del Consiglio, successivamente respinte dal Presidente della Repubblica. Lo stesso video è stato ricondiviso su Twitter in olandese, sempre in riferimento alle presunte proteste avvenute in Italia in occasione delledi. Si tratta di un contenuto pubblicato senza il contesto necessario alla ...

