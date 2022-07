Protagonisti con il Napoli Primavera: i tre talenti azzurri in prestito in Serie C (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo aver ottenuto la salvezza ai play-out contro il Genoa, il Napoli Primavera sta per iniziare il proprio ritiro pre-campionato. Nonostante la passata stagione sia stata molto altalenante, sono diversi i giocatori che sono riusciti a mettere in mostra. Tra i Protagonisti dell’incredibile salvezza, oltre al capocannoniere del campionato Primavera Ambrosino (attualmente in ritiro a Dimaro con la prima squadra), ci sono sicuramente Coli Saco, Vergara e D’Agostino. I primi due, Coli Saco (centrocampista) e Antonio Vergara (esterno), durante lo scorso campionato hanno ampiamente dimostrato di avere le capacità per potersi giocare le proprie chance tra i professionisti. Infatti le loro prestazioni sono valse il prestito in Serie C alla Pro Vercelli. Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo aver ottenuto la salvezza ai play-out contro il Genoa, ilsta per iniziare il proprio ritiro pre-campionato. Nonostante la passata stagione sia stata molto altalenante, sono diversi i giocatori che sono riusciti a mettere in mostra. Tra idell’incredibile salvezza, oltre al capocannoniere del campionatoAmbrosino (attualmente in ritiro a Dimaro con la prima squadra), ci sono sicuramente Coli Saco, Vergara e D’Agostino. I primi due, Coli Saco (centrocampista) e Antonio Vergara (esterno), durante lo scorso campionato hanno ampiamente dimostrato di avere le capacità per potersi giocare le proprie chance tra i professionisti. Infatti le loro prestazioni sono valse ilinC alla Pro Vercelli....

