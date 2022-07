P!nk torna sulla scena musicale con un inno di protesta a sostegno dei diritti

(Di venerdì 15 luglio 2022) Undiaffinché tutti lottino per la difesa dei propri. L’artista americanamusica internazionale con la nuova canzone “Irrelevant“, uscito il 15 luglio per l’etichetta Rca Records/Sony Music. La cover di “Irrelevant”, nuovo brano diNei giorni scorsi Alecia Beth Moore, questo il nome all’anagrafe, aveva annunciato l’arrivo di un nuovo brano con uno scatto sui social (su Instagram vanta più di 8.800.000 follower e 31 milionipagina Facebook) dove ogni giorno i fan seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari. La foto ha mostrato parte del testo “Irrelevant”, ottenendo ottimi consensi da parte del pubblico. Il brano è ...

