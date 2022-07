(Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Il sindaco di, Oleksandr Sienkevych, ha segnalatodieciavvertite in, invitando a rimanere nei rifugi. Lo riporta The Kyiv Independent. “Sconvolto” intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo l’attacco missilistico che ha colpito Vinnytsia, nel centro dell’Ucraina, che secondo gli ultimi ha fatto23 morti. La first lady ucraina, Olena Zelenska, su Twitter ha ricordato che “siamo rimasti tutti inorriditi dalla foto di una carrozzina rovesciata”. Guterres “condanna ogni attacco contro i civili o le infrastrutture civili e ribadisce il suo appello a rendere conto di simili violazioni”, ha fatto sapere il portavoce. La first lady nel tweet ha scritto che “leggendo le notizie” si è resa conto di “conoscere quella ...

Il sindaco invita i cittadini a rimanere nei rifugi Il sindaco di, Oleksandr Sienkevych, ha segnalatodieci esplosioni avvertite in città, invitando a rimanere nei rifugi. Lo riporta The Kyiv Independent. Leggi anche Ucraina, Zelensky: "200mila ......45 secondo gli ultimi dati resi noti dalle autorità e dai media locali. Questa notte le incursioni aeree hanno riguardato soprattutto la regione die in parte quella di Odessa . Non ... Mykolaiv, almeno 10 esplosioni in città